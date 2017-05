The Town of Light – Release bekannt, Live-Action-Trailer veröffentlicht

In Zusammenarbeit mit dem Entwickler LKA.it, einem unabhängigem Games Publisher bestätigt Wired Productions heute, dass das psychologische First-Person-Adventure The Town of Light am 06. Juni 2017 digital und im Handel erhältlich sein wird. Mit dabei: zahlreiche Verbesserungen und begleitende Inhalte für das Debüt auf Konsolen. The Town of Light erscheint für PS4, XBox One und Windows PC. Der Vertrieb der physischen Edition wird in Zusammenarbeit mit THQ Nordic abgewickelt.

Um den realen Hintergrund, auf dem die Geschichte der fiktionalen Hauptfigur Renée basiert zu unterstreichen, wurde ein Live-Action-Trailer mit dem emotionalen Soundtrack „I Will Find You“ des Isländischen Songwriters Sóley veröffentlicht. Angesiedelt in der psychiatrischen Anstalt Volterra – einer ehemaligen Nervenheilanstalt in der Toskana, Italien – basiert The Town of Light auf umfangreichen Recherchen und ist von Zeitzeugenberichten inspiriert.

Live-Action-Trailer: