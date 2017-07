The Town of Light – Neues Video zur mysteriösen Puppe veröffentlicht

Nach zahlreichen Fragen zur Puppe der Protagonistin hat das Studio LKA.it, das The Town of Light entwickelt hat, das Video „La Bambola“ (dt. Die Puppe) veröffentlicht. In diesem neuen Video spricht Studioleiter und Drehbuchautor Luca Dalcò über die Bedeutung der Puppe Charlotte, die einer der faszinierendsten Charaktere des Spiels ist.

Hinter dem oberflächlichen Horror-Cliché einer Puppe verbirgt sich nicht nur etwas, das für die Protagonistin von unschätzbarem Wert ist, sondern auch ein Spiegelbild der Menschheit.

Unseren Test zum großartigen The Town of Light findet ihr hier.