The Town of Light – Launch-Trailer und letzte Infos zum Release

In Zusammenarbeit mit dem Entwickler LKA.it freuen sich Wired Productions dass das unheimliche psychologische Adventure The Town of Light ab heute in digitaler und physischer Form verfügbar ist. Das Konsolendebut wird begleitet von einer Vielzahl an Verbesserungen und neuen Inhalten, die die Geschichte unterstützen und erweitern. The Town of Light erscheint für PC, XBox One und PS4. Der Vertrieb der physischen Edition wird in Zusammenarbeit mit THQ Nordic abgewickelt.

Fans des Spiels können sich im Wired Productions Store die exklusive The Town of Light Collector’s Edition sichern, die bisher unveröffentlichtes Material und Aufnahmen “hinter den Kulissen” bietet, sowie ein 100-seitiges Artbook.

Das sagt der Entwickler:

„Das Ziel des Projekts war es, über psychische Erkrankungen zu sprechen”, so Luca Dalcò, Gründer und Leiter von LKA.it. „Hierbei handelt es sich um eines der größten und schwerwiegendsten Themen überhaupt, da es das Leben von Menschen überall in Europa und der Welt jeden einzelnen Tag beinträchtigt. Indem wir diese Geschichten erzählen und heute das Spiel auf Konsolen veröffentlichen

möchten wir dabei helfen, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren und auf den Kampf derer aufmerksam zu machen, die daran leiden.” „Wir sind wahnsinnig aufgeregt, The Town of Light heute auf Konsolen zu bringen,” sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. „Zusätzlich zur beeindruckenden Nachbildung eines reellen Ortes erzählt das Spiel eine mitreißende Geschichte über Probleme echter Menschen. Die Basis des Spiels in der Realität macht es zu einer ausgesprochen immersiven Erfahrung und die Qualität der Geschichte ist ein Beleg für die fantastische Arbeit des Teams von LKA.it.”

Als „Enhanced Edition” enthält die Neuveröffentlichung von The Town of Light eine Vielzahl neuer Rätsel, neue Inhalte, die die Geschichte unterstützen und erweitern, eine überarbeitete Sprachfassung, zusätzliche interaktive Elemente sowie eine überarbeitete Grafik und User Interface. Dadurch sollen das Konsolendebut und die erweiterte PC-Fassung eine verbesserte und immersivere Erfahrung bieten. Außerdem wird das Spiel durch den herzzerreißenden Song ‚I Will Find You’ der isländischen Singer/Songwriterin Sóley untermalt.