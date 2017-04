The Town of Light – Frisches Video bringt euch die Heldin Renée näher

Entwickler LKA.it und Publisher Wired Productions geben in ihrem neuen Video einen Einblick hinter die Kulissen von The Town of Light, das im Frühling sein Konsolendebut feiern wird.

Das Video zeigt die Entstehungsgeschichte von Renée, der Protagonistin des storylastigen, historisch inspirierten Thrillers, der in einer mittlerweile verlassenen psychiatrischen Anstalt in der Toskana, Italien spielt.

In dem Video „Renée Unmasked“ erzählt Chefentwickler Luca Dalcò die Hintergrund- und Entstehungsgeschichte von Renée, einem in den 40er Jahren an Schizophrenie leidenden 16-jährigen Mädchen. Außerdem wird im Video vom Umgang mit dem Thema psychischer Erkrankung im Spiel berichtet und dem Wunsch des Studios, ein sensibles Thema und dunkles Kapitel der Geschichte in einem Medium aufzuarbeiten, in dem derartige Inhalte selten behandelt werden.

„Renée Unmasked”-Video: