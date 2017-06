The Swords of Ditto – 12 Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht

onebitbeyond und Devolver Digital haben ein frisches Gameplay-Video zu ihrem Action-Adventure The Swords of Ditto veröffentlicht. Ganze zwölf Minuten lang könnt ihr das Spiel in Aktion sehen.

Wir wünschen gute Unterhaltung: