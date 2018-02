The Surge 2 – Sequel zum Action-Titel angekündigt

Der beinharte Action-Titel The Surge bekommt einen Nachfolger spendiert. Dies gab nun zumindest die offizielle Facebook-Seite via Teaserbild bekannt. Demnach soll The Surge 2 grob im Jahr 2019 erscheinen. Als Plattformen kommen aller Voraussicht nach erneut PC, Xbox One und PlayStation 4 in Frage.

Konkrete Details zum Spiel verriet zwar bis dato nicht vor, dafür verspricht man schon jetzt zahlreiche Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. So soll The Surge 2 eine verwüstete Stadt als Schauplatz, brutalere Kämpfe, ein erweitertes Limb-Targeting-System, mehr Fähigkeiten und ein größeres Arsenal bieten

Der Erstling der Reihe konnte sich bis zum Ende des Jahres 2017 satte 500.000 Mal verkaufen und Publisher Focus Home Interactive so mehr als zufrieden stellen.