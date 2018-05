The Legend of Zelda – Nintendo werkelt am nächsten Ableger

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild überraschte Nintendo die Fangemeinde um den grün-gekleideten Helden im vergangenen Jahr auf der Nintendo Switch und zauberte ein unangefochtenes Meisterwerk auf die Bildschirme der Hybrid-Konsole. Nun scheint der japanische Konzern aber bereits am nächsten Teil der Rollenspiel-Reihe zu werkeln.

Darauf lässt zumindest eine aktuelle Stellenausschreibung schließen. Hier sucht Nintendo explizit nach einem Level-Designer für die populäre Reihe The Legend of Zelda. Der gesuchte Entwickler soll dabei sowohl Dungeons entwerfen, als sich auch um Events sowie Feinde kümmern.

Konkretere Infos zum Spiel sind dabei noch nicht bekannt. Aufgrund der Stellenausschreibung können wir aber ebenfalls von einer sehr frühen Entwicklungsphase ausgehen.