The Last of Us Remastered – Playstation 4 Pro Update ausgeliefert

Am 10. November kommt endlich die Playstation 4 Pro und viele Games bekommen ein spezielles Update. Das gilt auch für The Last of Us Remastered. Nun wurde das Update 1.07 veröffentlicht, welches neben der Pro Unterstützung auch noch HDR (High Dynamic Range) hinzufügt. Auch der Stereo-Sound soll eine Verbesserung bekommen haben. Da kann man doch gleich noch mal ne Runde spielen, oder?

