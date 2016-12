The Last Of Us: Part 2 – Ankündigungs-Trailer

Lange wurde spekuliert und gehofft und jetzt ist es tatsächlich eingetreten: Sony hat auf der Playstation Experience The Last Of Us: Part 2 angekündigt!

Der Nachfolger des, zurecht gefeierten, Survival-Spiels soll für die Playstation 4 erscheinen und ist etwa 10 Jahre nach dem ersten Teil angesiedelt. Im Trailer sind wieder Ellie und Joel zu sehen, Ellie scheint Rachegelüste zu verspüren, mehr kann man bis jetzt nicht zur Story sagen. Sony erklärte aber auch, dass sich das Spiel noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, deshalb gibt es auch noch keinen Releasetermin. Den wirklich starken Trailer, könnt ihr euch unter diesen Zeilen ansehen.

Was haltet ihr von dem Trailer? Habt ihr Bock drauf?