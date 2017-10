The Last of Us 2 – Wohl nicht vor 2019

Da müssen The Last of Us Fans ganz stark sein. Der Nachfolger des legendären Abenteuers kommt wohl erst 2019 auf den Markt. Allerdings ist das noch nicht offiziell bestätigt und als Gerücht zu betrachten. Die Hoffnung auf eine Veröffentlichung im nächsten Jahr ist also noch möglich.

Als Grund für den möglichen Release 2019 gibt es ein Radio-Interview mit dem Soundtrack Komponist Gustavo Santaolalla. Dort geht er davon aus, dass die Arbeiten an The Last of Us 2 erst 2019 abgeschlossen sein werden. Einen genauen Termin kennt er natürlich auch nicht, aber er denkt das solche Spiele mindestens 2 Jahre Entwicklungszeit brauchen. Am Ende des Monats wird der gute Mann seine Arbeit an dem Soundtrack wieder aufnehmen.

Drücken wir mal fest die Daumen, dass wir uns vielleicht doch schon im nächsten Jahr auf The Last of Us 2 freuen können. Allerdings ist eine gute intensive Entwicklung auch immer gut, um am Ende ein perfektes Spiel zu präsentieren.

Casi todas las preguntas a @santaolallaok encontraron su respuesta… La nota entera en https://t.co/j58IAxcaD1 pic.twitter.com/fbYwFeRyHb — Vorterix (@Vorterix) September 29, 2017