The Last of Us 2 – Kein Wort davon auf der E3

Was haben wir uns auf weitere Ankündigungen von The Last of Us 2 auf der E3 gefreut. Doch Pustekuchen. Nicht eine Wort wurde auf der E3 über das Spiel verloren. Man wolle aktuell Uncharted: The Legacy den Vortritt lassen. Laut Neil Druckmann von Naughty Dog ist der Zeitpunkt für The Last of Us 2 einfach noch nicht gekommen. Das teilte er auch via Twitter mit.

Believe me, we’re super excited to show you more of Ellie and Joel’s 2nd journey, but right now it’s Chloe and Nadine’s time to shine. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 13. Juni 2017

Nun könnte es weitere Informationen zu The Last of Us 2 auf der kommenden gamescom oder auf der Playstation Experience im Dezember geben. Wir müssen uns also noch weiter gedulden.