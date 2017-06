The Last Night – Cyberpunk-Titel für Xbox One vorgestellt

Inzwischen dürfte es jeder mitbekommen haben: Gestern Abend fand die E3-Pressekonferenz von Microsoft statt. Neben Highlights wie der Xbox One X, Metro Exodus, Anthem, State of Decay 2 oder auch Anthem gab es noch viele weitere kleinere Titel die vorgestellt wurden. Einer dieser Titel, der direkt im Kopf blieb, war der wunderschöne Cyberpunk-Plattformer The Last Night.

Das Spiel wird von oddTales entwickelt und soll, erst einmal, exklusiv für Microsofts Xbox One erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

Wird The Last Night Blade Runner in Spiel-Form?

The Last Night bietet, laut den Entwicklern, eine offene Cyberpunk-Welt, mit einer eigenen Kultur, Infrastruktur und allem was dazugehört. Als Spieler müssen wir in klassischer Metroidvania-Manier jene Welt erkunden, mit Charakteren interagieren und vieles mehr. Der große Clou hinter dem Ganzen ist jedoch der, dass unser Charakter unerkannt bleiben muss.

Wir sind mega heiß auf das Spiel und können den Release kaum erwarten. Bis dahin wird es aber wohl noch etwas dauern. Bis dahin schaut euch einfach den Trailer nochmal an, den haben wir euch oben wieder verlinkt. Viel Spaß!