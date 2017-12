The Last Guardian VR Demo ab sofort erhältlich und angespielt

Ab sofort steht kostenlos die The Last Guardian VR Demo für euch bereit. In der kurzen, aber intensiven Demo dürft ihr in die Fantasie-Welten von The Last Guardian eintauchen. Wir haben unsere Playstation VR Brille aufgesetzt und sind auf die Reise gegangen.

Um es vorweg zu sagen: Die The Last Guardian Demo ist kein wirkliches Spiel sondern ein virtuelles Erlebnis. Und da es kostenlos ist, kann man das ruhig mitnehmen. Mit Trico zusammen schaut ihr euch die faszinierende Umgebung an und füttert ihn dabei auch ein wenig oder fliegt mit ihm durch die Gegend. Unserer Meinung nach ein Vorzeigeprodukt um euren Freunden zu zeigen was Playstation VR drauf hat. Alleine der Moment wo Trico mit der riesigen Schnauze in eure Richtung kommt und gekrault werden will, ist der Wahnsinn schlechthin.

Auch so macht die Demo einen klasse Eindruck und vermittelt euch ein unglaubliches Gefühl. Da kann man nur die Daumen drücken das The Last Guardian VR irgendwann wirklich erscheint. Probiert es aus und macht einen Kurztrip mit Trico…es ist zwar kurz, aber unglaublich intensiv und ein optischer sowie auch audiovisueller Genuss. Wie ist eure Meinung zur Demo ? Sagt es uns in den Kommentaren.