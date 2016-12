The Last Guardian: Neuer PSX-Trailer zieht die Spieler in seinen Bann

Es dauert nicht mehr lange: Schon nächste Woche, um genau zu sein am 6. Dezember, erscheint endlich das so lang ersehnte The Last Guardian für Sonys aktuelle Heimkonsole. Zum Anlass der diesjährigen PlayStation Experience hat es sich Sony nicht nehmen lassen, mit dem wohl bisher schönsten Trailer des Spiels die Lust auf eben dieses zu maximieren.

Endlich hat das lange warten ein Ende. Das Spiel das nun schon seit 2007 in Entwicklung ist wird bereits bald in den Läden stehen. Damit die Spieler wissen worauf sie sich einlassen hat Sony einen neuen, letzten Trailer veröffentlicht.