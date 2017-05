The Inner World: Der letzte Windmönch – Neuer Trailer veröffentlicht

Headup Games und das Studio Fizbin veröffentlichen heute einen Trailer zu ihrem kommenden Adventure The Inner World – Der letzte Windmönch.

Der Vorgänger The Inner World wurde 2014 beim Deutschen Computerspielpreis als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet. Sehr bald dürfen die Spieler mit The Inner World – Der letzte Windmönch erneut Robert, Laura und die Taube Hack auf einer spannende Reise durch Asposien begleiten – zeitgleich auf PC, Mac, Linux, XBox One und PS4.

Fans dürfen sich jetzt schon auf jede Menge schrullige Charaktere und alte Bekannte freuen, doch auch Neulinge werden auf ihre Kosten kommen, da man den ersten Teil nicht gespielt haben muss. (Was die Entwickler jedoch wärmstens empfehlen.)

Trailer: