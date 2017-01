The Inner World: Der letzte Windmönch – Infos zum Adventure

Headup Games gab die baldige Veröffentlichung der Konsolenversion des Adventure-Hits The Inner World bekannt, ein Sequel für alle Plattformen folgt im Sommer.

The Inner World gewann beim deutschen Computerspielpreis bereits den Titel „Bestes Deutsches Spiel“ und konnte auf PC, Mac, Linux, iOS und Android eine riesige Fangemeinde aufbauen. In Kürze können auch endlich Xbox One- und PlayStation-Besitzer die Abenteuer des Helden Robert erleben. Die Steuerung wurde dafür komplett überarbeitet, der Held wird per Gamepad nun ganz direkt durch die Spielwelt gelenkt.

The Inner World: Der letzte Windmönch

Bereits im Sommer 2017 dürfen alle TIW-Fans erneut ins zauberhafte Asposien reisen und es vor einer neuen Bedrohung bewahren. Das Sequel erscheint diesmal zeitgleich für PC, Xbox One und PS4, iOS, Android, Mac und Linux – da guckt selbst Hack schräg aus der Wäsche.

Darum geht es:

Laura, Robert und die flugunfähige Taube Hack müssen sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen letzten Windmönch begeben, um Asposien vor einer neuen Bedrohung zu retten.