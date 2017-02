The Inner World: Der letzte Windmönch – Gronkh übernimmt Sprecherrolle

Frische News aus Aposien zu The Inner World: Der letzte Windmönch. Erik Range, besser bekannt als Gronkh, wird im neuesten Abenteuer des Helden Robert eine Sprecherrolle übernehmen. Headup Games freut riesig darüber, den meistabonnierten YouTuber Deutschlands und bekennenden Fan von The Inner World an Bord begrüßen zu dürfen.

Anbei haben wir noch ein Foto aus dem Studio: