The Inner World – Der letzte Windmönch erscheint am 20. Oktober

Headup Games und Fizbin haben den Release-Termin für das Point n‘ Click-Adventure The Inner World – Der letzte Windmönch bekannt gegeben. Der Titel erscheint am 20. Oktober für den PC, Mac, Linux, XBox One und PS4 – sowohl im Handel als auch digital.

Im frischen Trailer sehen wir außerdem was uns im Spiel alles erwarten wird. Natürlich sind Robert, Laura und die Taube Hack wieder mit dabei. Wir wünschen gute Unterhaltung.

Trailer: