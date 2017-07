The Evil Within 2 – Trailer gewährt neue Einblicke

Wie hier wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, wurde auf der diesjährigen E3 überraschenderweise The Evil Within 2 angekündigt. Mit dieser Ankündigung wurden wohl viele Zocker glücklich gemacht, mich eingeschlossen. Zwar war der erste Teil nicht perfekt aber alles in allem wusste er durch seine absurde Welt und die seltsame Story doch zu überzeugen. Nach den letzten DLCs zum Spiel, die viele Fans besser als das Hauptspiel einschätzen, sind die Erwartungen an den Nachfolger jedoch durchaus hoch.

In The Evil Within 2 kämpfen wir wieder ums Überleben

Bereits vor zwei Tagen haben die Entwickler des Mystery-Horror-Games einen neuen Trailer veröffentlicht. Witzigerweise trägt der Trailer den Namen „Survive“. Naja, wenn man sich anschaut, mit was man sich wieder rumschlagen muss, dann ist es doch gar nicht so witzig. Eher schaurig. Wer jetzt schon weiche Knie bekommt, der sollte sich das Game vorbestellen, um einen kleinen Vorteil gegenüber den Monstern zu haben.

Vorbesteller erhalten nämlich eine Feuerstoß-Pistole und diverse Materialien, mit denen ihr Munition herstellen oder eure Waffe upgraden könnt. Das alles gibts dann, wenn The Evil Within 2 am 13. Oktober für die PS4, die Xbox One und den PC erscheint.