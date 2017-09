The Evil Within 2 – Neuer Gameplay-Trailer „Wettlauf gegen die Zeit“ veröffentlicht

The Evil Within 2 – Neuer Gameplay-Trailer „Wettlauf gegen die Zeit“ veröffentlicht

In The Evil Within 2 ist die Zeit nicht auf unserer Seite. Dies möchte uns der frische Gameplay-Trailer in unser Oberstübchen hinein dreschen.

Das Spiel erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2017, zu 100% Uncut, für den PC, XBox One und PS4.

Trailer: