The Evil Within 2 – Einstündiges Gameplay-Video

Auf der E3 2017 wurde mit The Evil Within 2 überraschenderweise der Nachfolger zum Horror-Hit aus dem Jahre 2014 angekündigt. Mit dieser Ankündigung konnte Bethesda ordentlich punkten und vor allem eben überraschen. Im zweiten Teil schlüpfen wir wieder in die Rolle von Sebastian und begeben uns auf die Suche nach seiner Tochter. Die sich in der sogenannten STEM-Welt befindet.

Frisches Gameplay aus aktuellen Live-Stream

Für den zweiten Teil haben sich die Entwickler, laut eigenen Angaben, ordentlich ins Zeug gelegt und versprechen diverse spielerische Verbesserungen. Unter anderem ist die Rede von einem erweiterten Craftin-System und einer verbesserten künstlichen Intelligenz der Gegner. Die größte Neuerung dürfte allerding das Game-Design sein. Während man im ersten Teil noch auf einen linearen Verlauf setzte, will man im zweiten Teil mit einer deutlich offeneren Spielwelt punkten.

Um uns knapp einen Monat vor Release noch einmal ordentlich anzuheizen, haben Bethesda und Tango Softworks, die Entwickler des Titels, einen einstündigen Livestream abgehalten. Dort zeigen sie diverse Neuerungen und schnacken ein wenig über das Spiel. Aber Achtung: Das Video enthält durchaus kleinere Spoiler, wer darauf keine Lust hat, sollte lieber die Finger vom Video lassen.

The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober für den PC, die Xbox One und die Playstation 4. Die Vorzeichen stehen, allein schon aufgrund des Release-Termins, bereits gut. Freut ihr euch auf das Spiel?

