The Evil Within 2 – Demo ab sofort verfügbar

Ab sofort könnt Ihr euch die kostenlose Demo für The Evil Within 2 auf PlayStation 4, Xbox One und PC herunterladen und die erschreckend großartigen ersten Kapitel des Spiels erleben. Am Ende der Demo könnt Ihr – wenn Ihr euch für den Kauf der Vollversion entscheidet – all Eure Spielstände übernehmen und direkt dort weitermachen, wo Ihr aufgehört habt. Schleicht durch albtraumhafte Sequenzen und passt auf den offenen Straßen von Union auf, dass euch kein Verlorener im Nacken sitzt. Außerdem könnt Ihr Sebastian vollständig an euren eigenen Spielstil anpassen.

Das von Kritikern gefeierte The Evil Within 2 ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Bei der Fortsetzung zu Shinji Mikamis Survival Horror-Hit von 2014 geht Ihr erneut in die Hölle und nehmt es an gruseligen Schauplätzen mit verstörenden Kreaturen auf. Um eure Tochter zu retten, müsst Ihr euch euren schlimmsten Albträumen stellen.