The Evil Within 2 – Bethesda kündigt den Nachfolger an

Die Gerüchte gab es schon vorher, nun wurden sie bestätigt. Auf der E3 PK hat Bethesda The Evil Within 2 angekündigt. Passend dazu gibt es einen Ankündigungs-Trailer. Erscheinen wird das Spiel am passenden Tag. Genauer gesagt am Freitag, den 13. Oktober für PS4, Xbox One und PC.

Rettet eure Tochter und euch selbst. Sebastian kehrt in #TheEvilWithin2 zurück. Seht euch den neuen Trailer an. https://t.co/fqVBr3SEJn pic.twitter.com/KKbzBhsnMa — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) 12. Juni 2017