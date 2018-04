The Elder Scrolls V: Skyrim – Rollenspiel über das Wochenende kostenfrei spielen

Wer seit dem Release 2011 das Rollenspiel-Epos The Elder Scrolls V: Skyrim immer noch nicht spielen konnte, erhält am kommenden Wochenende nun die Chance dazu. So kündigte Bethesda unlängst an, dass man ein kostenlosen Probe-Wochenende plant. Die Aktion selbst soll dabei allerdings nur auf dem PC sowie der Xbox One stattfinden. PlayStation 4-Spieler sind von dem kostenlosen Wochenenden also nicht betroffen.

Seit gestern, dem 12. April könnt ihr The Elder Scrolls V: Skyrim in seiner Special Edition über Steam sowie den hauseigenen Xbox Store herunterladen. Das Ereignis läuft noch bis zum 16. April. Die Special Edition des Rollenspiels bietet euch neben einer verbesserten Grafik ebenfalls alle bisher veröffentlichten Erweiterungen.