The Elder Scrolls Online – MMO feiert vierten Geburtstag

Das MMO The Elder Scrolls Online feiert seinen mittlerweile vierten Geburtstag. Anlässlich dessen hat man im Rollenspiel zum sogenannten „Kuchenhunger“ ausgerufen. Das Event Läuft noch bis zum 16. April um 16 Uhr und beinhaltet eine Jubiläumsquest, bei dessen Abschluss ihr einen dreistöckigenJubiläumskuchen spendiert bekommt: „Um am Event teilzunehmen, stattet ihr am besten Konditor Donolon in Vulkhelwacht, Dolchsturz oder Davons Wacht einen Besuch ab und schließt seine Jubiläumsquest ‚Kuchenhunger‘ ab. Hinweise dazu, wo Konditor Donolons seinem Geschäft nachgeht, erhaltet ihr, indem ihr euch im Kronen-Shop im Spiel die kostenlose Wertmarke: Jubiläumskuchen holt.“

Den Kuchen findet ihr fortan unter euren Andenken. Entscheidet ihr euch dazu den beeindruckenden Koloss zu verputzen, winken ein zweistündiger Erfahrungsbonus in Höhe von 100 Prozent. Für jede tägliche oder wöchentliche Quest, die ihr in diesem Zeitraum abschließt, erhaltet ihr zudem eine exklusive Geschenkkiste mit Handwerksmaterialien und einem einzelnen, seltenen Handwerksgegenstand.