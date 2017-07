The Elder Scrolls Legends startet auf Android und iOS

The Elder Scrolls Legends startet auf Android und iOS

Es ist soweit – wir können The Elder Scrolls Legends nun auch unterwegs spielen. Ab sofort ist das Sammelkartenspiel für iOS- und Android-Smartphones kostenlos über den App Store beziehungsweise Google Play verfügbar. Dank der überarbeiteten und an kleinere Bildschirme angepassten Benutzeroberfläche ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für alle Smartphone-Besitzer, sich in den Kampf zu stürzen.

Solltet ihr zuhause spielen, aber der Zug in Kürze abfahren, können wir die Partie auch auf unserem Smartphone fortsetzen. Der nahtlose Wechsel von einem Gerät auf das andere, auch mitten in Partien, ist problemlos möglich.

Besonders mit der Veröffentlichung der Erweiterung Heroes of Skyrim ist ein Besuch Himmelsrand eine gute Idee. Die Erweiterung basiert auf den beliebten Charakteren und Geschichten aus The Elder Scrolls V: Skyrim und enthält mehr als 150 neue Karten sowie neue Mechaniken, mächtige Fähigkeiten und mehr.

Android – iOS