The Division – Details zu Erweiterung „Letztes Gefecht“

Ubisoft kündigte heute die Details zu „Letztes Gefecht“ an, der dritten Erweiterung für Tom Clancy’s The Division. Zudem wurde die Aktualisierung 1.6 angekündigt. Beide Inhalte werden gleichzeitig als Download erscheinen und für Xbox One, Windows PC und PlayStation 4 verfügbar sein. Die Aktualisierung 1.6 wird kostenlos für alle The Division-Spieler erhältlich sein. Die Erweiterung Letztes Gefecht ist Teil des Season-Passes, ist aber auch einzeln als DLC erhältlich.

Wenn die Situation in der Dark Zone eskaliert, der Ausbruch außer Kontrolle gerät und jeder Anschein einer Zivilisation zusammenbricht, ist die Joint Task Force dazu gezwungen, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen und wichtige, taktische Terminals – SHD-Tech-Terminals mit Einsatzinformationen – zurückzulassen. Nun sind abtrünnige Agenten auf dem Weg zu den Relais. Falls sie es schaffen, an die Informationen zu gelangen, könnte das katastrophale Folgen haben. Zudem gefährdet das die Mission, New York zu retten. Die Spieler haben die Aufgabe, im Team mit sieben anderen Agenten dieses Szenario zu verhindern.