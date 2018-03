The Division 2 – Offizielle Ankündigung

Die Neuigkeiten

Heute haben wir eine wichtige Ankündigung des Entwicklerteams von Tom Clancy’s The Division für euch.

So beginnt die Mitteilung von Julian Gerighty der Creative Director von Massive Entertainment. Vor wenigen Minuten (Stand 17:00, 08.03.2018 gab Gerighty bekannt, dass Tom Clancy’s The Division 2 noch dieses Jahr auf der E3 vorgestellt werden soll. Der Release soll dann für Ende 2018 oder 2019 angesetzt werden. Laut Mitteilung arbeiten aktuell ganze 6 Entwicklerteams an The Division 2 und dieses soll noch besser werden, denn die Erfahrungen aus den letzten 2 Jahren The Division sollen mit in den neuen Teil einfließen und diesen noch besser machen.

Wir freuen uns sehr darüber bekanntgeben zu können, dass wir derzeit an Tom Clancy’s The Division 2 arbeiten. Die Entwicklung wird von Massive Entertainment geleitet und durch eine enge Zusammenarbeit mit Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai vorangetrieben. The Division 2 wird auf einer aktualisierten Version der Snowdrop Engine basieren, die uns dabei helfen wird, unsere Ambitionen für diesen Titel entsprechend umzusetzen. Noch wichtiger ist aber, dass wir auch all die Erfahrung, die wir in den vergangenen zwei Jahren angesammelt haben, in diese Fortsetzung investieren können um sicherzustellen, dass alles gut läuft.

Nach 2 Jahren The Division können die Entwickler auf wirklich ordentliche Statistiken zurückblicken.

Neue Inhalte für The Division

Auch der erste Teil soll nicht in Vergessenheit geraten, daher wird dieser zwei weitere Content-Updates erhalten. Zunächst wird es neue Global Events geben, dafür sind neue Missionen geplant und auch ein 4K-Update für die Xbox One X ist geplant.

Ab Juni 2018 wird es auch um Wappen gehen, die dann Belohnungen für The Division 2 freischalten sollen. Das könnte dann eventuell doch schon auf einen Release in 2018 hinweisen?