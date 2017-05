The Day After – Trailer zum Koop-Survival-Shooter

Der Open-World-Survival-Shooter The Day After wird von Coconut Games entwickelt. Als technische Basis wird die Unreal Engine 4 verwendet. Unter anderem soll es trotz Open-World eine Art Story-Modus geben welcher im Koop gemeinsam gespielt werden kann.

Um die Vorfreude weiter anzuheizen wurde ein Teaser-Trailer veröffentlicht. Im Sommer soll The Day After dann in den Early-Access-Status auf dem PC (Steam) eintreten.

Trailer: