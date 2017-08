THE CREW 2 ERSCHEINT AM 16. MÄRZ 2018

Ubisoft kündigte heute an, dass The Crew 2, der neueste Ableger der revolutionären Open-World-Rennspielmarke The Crew, am 16. März 2018 erscheinen wird. Das Spiel wird für die PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 , Xbox One, Xbox One X und Windows PC erhältlich sein. Für die Chance auf einen Beta-Zugang können sich die Spieler weiterhin unter folgender Adresse registrieren: http://thecrewgame.com/beta

Von Küste zu Küste werden die Spieler den Nervenkitzel einer gewaltigen, abwechslungsreichen und spannungsgeladenen offenen Spielwelt der USA erleben, die vollständig für den Motorsport umgestaltet wurde. In The Crew 2 werden die Rennfahrer Amerika erkunden und den Wettstreit um den Titel des Champions von Motornation antreten. Mit einer großen Sammlung an exotischen Autos, Motorrädern, Booten und Flugzeugen werden sie die Motorsport-Szene auf dem Land, auf dem Wasser und in der Luft dominieren. Die Spieler werden Herausforderungen und Inspiration über die vier Motorsport-Familien finden: Street-Racing, Off-Road, Pro-Racing und Freestyle. Zudem erhalten sie eine große Anzahl an Optionen in der weitreichenden Auswahl an Fahrzeugtypen.

Zum allerersten Mal bietet The Crew 2 das Fast-Fav-Feature, welches es den Spielern erlaubt, auf Knopfdruck nahtlos zwischen ihrem favorisierten Boden-, Wasser- und Luftfahrzeugen zu wechseln. Spieler können mit Vollgas von der Golden Gate Bridge rasen und auf der Stelle zu einem Rennboot wechseln, sobald sie die Bucht erreichen. Erwischen sie eine große Welle, können sie direkt in den Pilotensitz eines Kunstflugzeugs springen und in den Sonnenuntergang fliegen. Spieler erhalten die vollständige Freiheit, die bekannten Landschaften der großen offenen Spielwelt von The Crew 2 auf jede beliebige Weise zu erkunden.

Spieler, die den Nervenkitzel des Rennens suchen, können zudem ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und in einer umfangreichen Auswahl von kompetitiven Disziplinen antreten. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Disziplinen Street-Racing, Powerboat-Racing, Aerobatics, Jetsprint und Rally-Raid werden diese Woche drei weitere Disziplinen auf der gamescom vorgestellt. Bei Drift werden Fans des Street-Racings das Gummi brennen lassen und alle Kurven mit Stil nehmen, um mit jedem glorreichen Drift mehr Punkte zu erhalten. Der Alpha Grand Prix Einsitzer ist maßgeschneidert für Pro-Racer auf der Suche nach der perfekten Strecke. Im Herzen der Natur liegt ein schlammiger Motorcross-Kurs für alle Off-Road-Spezialis ten, die darauf aus sind, die Schlammpiste zu meistern und jeden Hügel einzunehmen.

The Crew 2 erlaubt es Spielern, ihrer Kreativität und Fähigkeiten alleine oder mit Freunden freien Lauf zu lassen und einzigartige Momente voller Spaß und extremer Situationen zu teilen. Auf ihrem Weg der größte Motorsport-Champion zu werden, können sie ihre Handlungen nachverfolgen und jeden Wow!-Moment ihrer Reise festhalten. Mit LIVE-Replay bietet The Crew 2 ein leichtes und benutzerfreundliches Werkzeug, das jedes Kunststück automatisch aufnimmt und in einen bühnenreifen Videoclip verwandelt, den die Fans mit der Welt teilen oder nutzen können, um damit bei ihren Freunden anzugeben.

Zudem kündigt Ubisoft diese Woche die The Crew 2-Vorbestellerangebote an.

Spieler, die The Crew 2 vorbestellen, erhalten einen Vorabzugang zum „The Legendary Motor“-Paket, welches folgende Inhalte bereithält:

2016er Mercedes-AMG C 63 Touring Car und

2017er HARLEY-DAVIDSON® IRON 883™ 2017

Spieler können die The Crew 2 Deluxe Edition mit folgenden Inhalten vorbestellen:

The Legendary Motor-Paket und

The Motorsport Deluxe-Paket, einschließlich

2017er FORD F-150 RAPTOR RACE TRUCK,

2008er ABARTH 500 MONSTER TRUCK EDITION,

PILATUS PC-21 Kunstflugzeug

Drei einzigartige Rennfahrer-Outfits, um den Avatar der Spieler zu gestalten

Die physische Deluxe Edition wird zudem eine Karte der U.S.A. aus dem Spiel sowie ein Set an The Crew-Familien-Stickern beinhalten

Durch die Vorbestellung der The Crew 2 Gold Edition erhalten die Fans drei Tage früher, am 13. März 2017, Zugang zum Spiel.

Die Gold Edition wird ausschließlich in digitalen Stores erhältlich sein und beinhaltet:

Den Season Pass,

„The Legendary Motor“-Paket,

„The Motorsport Deluxe“-Paket

Mit dem The Crew-Belohnungs-Programm können Spieler schon jetzt mit ihrer Fahrzeug-Sammlung beginnen. Durch das Abschließen einer Reihe von monatlichen Herausforderungen im ersten Teil von The Crew, können sie bis zu 18 Fahrzeuge in The Crew 2 freischalten. Hierzu gehören exklusive Luft- und Wasserfahrzeuge: www.thecrewgame.com/rewardsprogram/<

Für die neuesten Informationen über The Crew und alle anderen Spiele von Ubisoft besuchen Sie bitte www.ubiblog.com