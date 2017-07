The Binding of Isaac: Afterbirth+ – Release verschoben, Inhalt der Box bekannt gegeben

Headup Games und Nicalis haben den neuen Release-Termin für The Binding of Isaac: Afterbirth+ bekannt gegeben. Die Version für die Nintendo Switch erscheint nun am 07. September 2017.

Dafür gibt es aber auch positive Nachrichten, die Retail-Box wird ein paar Goodies für uns bereit halten. Neben dem Spiel selbst beinhaltet die Box zwei wundervolle Isaac-Aufkleberbögen, sowie eine Anleitung im NES-Retro-Stil, nach der so viele Spieler gefragt hatten.