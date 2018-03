The Beast Inside – Horror-Abenteuer auf Kickstarter gestartet

Illusion Ray Studio und Movie Games haben gemeinsam eine neue Kickstarter-Kampagne zum Horror-Abenteuer The Beast Inside ins Leben gerufen. In wenigen Tagen konnten so bereits 26.939 Euro von 1.211 Unterstützern gesammelt werden. Damit hat der ungewöhnliche Titel noch ganze 27 Tage Zeit um das Finanzierungsziel von umgerechnet 37.754 Euro zu erreichen.

The Beast Inside erzählt die Gescihcte des jungen Kryptoanalytikers Adam, der in der Zeit des Kalten Kriegs für die CIA an der Entschlüsselung eines sowjetischen Codes arbeitet. Als ihm plötzlich ein Tagebuch aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg in die Hände fällt, erwacht die Vergangenheit vor seinen Augen zu Leben und er kann fortan zwischen den Welten hin- und herwechseln.

The Beast Inside soll bei erfolgreicher Finanzierung im März 2019 via Steam veröffentlicht werden.