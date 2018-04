The Banner Saga 3 – Konkreter Releasetermin bekannt

Mittlerweile steht mit The Banner Saga 3 der dritte Teil der populären Strategie-Reihe in den Startlöchern. Die Mannen hinter Entwickler Stoic Studio kündigten bereits zuletzte Ende Januar an, dass The Banner Saga 3 nciht mehr lange auf sich warten lassen wird und schon im Sommer 2018 auf den PC sowie die aktuelle Konsolengeneration treffen wird. Nun machte man Nägel mit Köpfen und nannte das offizielle, konkrete Veröffentlichungsdatum.

Demnach soll The Banner Saga 3 bereits ab dem 24. Juli 2018 verfügbar sein. Einzig und allein Spieler der Smartphone-Fassungen müssen sich noch etwas gedulden. Entwickler Stoic Studio sprach hier von einem Release im laufenden Jahr 2018.