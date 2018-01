The Avengers Project – Prominente Unterstützung mit an Bord

Mit The Avengers Project hat Tomb-Raider-Entwickler Crystal Dynamics vor knapp einem Jahr ihr neues Projekt vorgestellt. Crystal Dynamics schwieg sich mit Details bislang zwar eher aus, verspricht jedoch eine genauere Vorstellung des Action-Titels bis Ende des Jahres. Fans der Marvel-Serien können allerdings vorerst beruhigt sein, so kündigte Crystal Dynamics nämlich unlängst prominente Unterstützer an, die dem Entwicklerteam ab sofort unter die Arme greifen werden.

Unter anderem mit dabei ist Shaun Escayg, der zuvor bei Naughty Dog tätig war und sich an Blockbustern wie Uncharted und The Last of Us beteiligt hat. Des Weiteren ist Stephen Barry mit an Bord. Bei ihr handelt es sich um einen Ex- Visceral-Games-Mitarbeiter. The Avengers Project darf ebenfalls ehemalige Entwickler von Titeln wie Batman: Arkham Origins oder Star Wars: Battlefront begrüßen.