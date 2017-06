That’s You – Bonus für PlayStation Plus Mitglieder im Juli

Auf der diesjährigen E3 hat Sony das neue Spiel That’s You angekündigt. Für PlayStation Plus Mitglieder ist das Spiel im Juli kostenlos, aber ersetzt keins der üblichen gratis Spiele.

Sonys PlayLink-Programm soll noch-nicht-Gamer zu solchen machen, das Ratespiel That’s You soll damit beginnen. PlayStation Europe-Chef Jim Ryan hat bestätigt, dass That’s You für PlayStation Plus Mitglieder im Juli als Bonus kostenlos zum Download gestellt wird, also wird man das Spiel zusätzlich zu den anderen Games abstauben können. Das komplette Line-Up an gratis Spielen ist zur Zeit aber noch nicht bekannt.

Das besondere der Spiele aus dem PlayLink-Programm? Sie werden zwar auf der PS4 gespielt, jedoch mit dem Smartphone.