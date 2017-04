Tethered – Ab sofort auch ohne PSVR spielbar

Das unabhängige Studio Secret Sorcery hat heute ein wichtiges Update für das von Kritikern und Fans durchaus gelobte Strategiespiel Tethered veröffentlicht, das unter anderem den „Untethered“-Modus ohne VR für PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro enthält.

Tethered wurde inspiriert von dem legendären japanischen Animationskünstler Hayao Miyazaki und von talentierten Entwicklern, die vorher schon an Titeln wie LittleBigPlanet, Driveclub und MotorStorm gearbeitet haben, zum Leben erweckt. Tethered verbindet einen einzigartigen visuellen Stil und strategisches Gameplay.

Das neueste Update enthält zwei neue Steuerungsmöglichkeiten, bringt Checkpoint-Speicherung und Zeitlupen- und Vorspul-Features mit, damit Spieler genauso spielen können, wie sie es wollen – in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Außerdem kann man sich jetzt auch dazu entscheiden, das Tutorial zu überspringen und direkt ins Spiel springen. Spieler, die eine Playstation 4 Pro ihr Eigen nennen und ein entsprechendes Display, können Tethered jetzt in noch größerem Detail und noch prächtigerer Auflösung genießen: in 4K mit 60 FPS (nur verfügbar im ‚Untethered‘-Modus).

Das sagt der Entwickler:

„Auf Basis unseres Updates im März – das den Support für PlayStation Move einführte und eine Menge wunderbarer visueller Verbesserungen für die Playstation 4 Pro – wird Tethered besonders schön in 4K!“, so Scott Kirkland, Managing Director von Secret Sorcery. „Durch das Entfernen der Voraussetzung für ein VR-Headset, lösen wir unser Versprechen an uns selbst und unsere Fans ein und öffnen die Welt von Tethered für mehr Spieler. Ab sofort können ALLE PlayStation-4-Spieler diese magische Welt erleben und retten, die wir mit so viel Liebe zum Leben erweckt haben“.

Wir werden in Tethered zu einem Schutzgeist, der die niedlichen und fleißigen Peeps beschützt. Ihr wunderschönes Inselparadies ist im Chaos versunken und wird jede Nacht von furchtbaren Kreaturen heimgesucht. Durch das Sammeln der uralten Kraft der so genannten Geistenergie und durch die Unterstützung der Peeps beim Aufbau ihrer Siedlung und dem Sammeln von Ressourcen, um sich auf den Einbruch der Nacht vorzubereiten, können wir die Balance wieder herstellen und die furchtbare Plage für immer verbannen.

Tethered enthält 13 wunderschön gestaltete Level, eine Rangliste (die aufzeigt, wie gut oder schlecht man in Punkto Göttlichkeit gegen andere abschneidet) und einen interaktiven Soundtrack, der für einen G.A.N.G. Award nominiert wurde.

Video:

Tethered ist verfügbar für PlayStation VR, PlayStation 4 und Playstation 4 Pro und kostet 22,99€.