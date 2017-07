Telltale Games – Neuheiten wie Batman, The Wolf Among Us 2 und The Walking Dead in Entwicklung

Die Adventure-Spezialisten von Telltale Games haben gleich drei neue Spiele in der Mache. Wir sprechen hier von einer neuen Staffel zu Batman: The Enemy Within, The Wolf Among Us 2 und The Walking Dead: The Final Season. Zu allen drei Spielen wurden ein paar Infos und ein extralanges Video veröffentlicht.

Batman: The Enemy Within

Als einziger Titel wird Batman noch 2017 erscheinen. Angepeilt ist ein Release am 08. August für PC, XBox One, PS4, MAC und natürlich Umsetzungen für Android und iOS die etwas später folgen werden. Wieder mit dabei ist natürlich das „Crowdplay“-Feature sowie einen Season-Pass-Disk für den Handel. Zudem werden eure Entscheidungen aus der ersten Staffel in Batman: The Enemy Within übernommen. Um The Enemy Within spielen zu können benötigt ihr die erste Staffel nicht aber es ist sehr empfehlenswert diese nachzuholen.

Mit dabei als Bösewicht natürlich wieder der Joker und neu im Bunde der Riddler, wir sind gespannt.

The Walking Dead: The Final Season

The Final Season ist aktuell lediglich ein reiner Arbeitstitel, es ist also mehr als wahrscheinlich das die nächste Staffel bei Release einen anderen Namen tragen wird. The Walking Dead: The Final Season ist für 2018 geplant, ein genaues Releasedatum gibt es bislang noch nicht. Eines ist aber bereits jetzt fixiert, Clementine wird endlich wieder im Fokus stehen und das finden wir richtig super.

Das sagt der Entwickler:

„It’s going to be an amazing experience. Thank you all so much, from the bottom of my heart,“ said Melissa Hutchison, the award-winning actress who has been the voice of ‚Clementine‘ since 2012. „It’s been a lot of blood, sweat, and tears, and so much love has been behind this whole experience. Good luck, I’ll be right there with you.“

The Wolf Among Us 2

Ebenfalls für 2018 ist endlich die zweite Staffel von The Wolf Among Us geplant. Das hat uns viel zu lange gedauert aber darauf freuen wir uns richtig heftig, Episode 1 war schlicht großartig. Ein Release ist für das zweite Halbjahr 2018 geplant.

Nun wollen wir euch noch das 12 Minuten lange Video zeigen, hier bekommt ihr etliche weitere Infos zu sehen – wir wünschen gute Unterhaltung.

Video: