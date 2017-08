Tekken für Android und iOS angekündigt

Mit Tekken Mobile ercheint nun eines der beliebtesten Beat ’em ups für euer Smartphone! All zu viel ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, außer dass eine Testversion des Spiels in Kanada an den Start geht, und es wahrscheinlich ein Free to Play Spiel sein soll. Außerdem kann man sich bereits für das Spiel Vorregistrieren, um sich einige Boni zu sichern. Diese Boni steigern sich, je mehr Spieler sich für Tekken Mobile registrieren. Wo ihr euch für Tekken Mobile anmeldet, erfahrt ihr in diesem Announcement-Trailer:

Dansho Fifa-Profi, Dark Souls-Champion, Pokemonmeister