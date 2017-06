Tekken 7 – Hier ist der Launch-Trailer

Bandai Namco hat Tekken 7 für PC, XBox One und PS4 veröffentlicht. Alle Kämpfe sind persönlich und der Kampf der Mishimas ist im Begriff, die Welt zu erobern. Wir stellen uns mehr als 36 spielbaren Charakteren entgegen, inklusive Akuma aus Street Fighter. Der finale Showdown einer 20 Jahre alten Fehde, neue Spielmechaniken und Moves wie Rage Arts, Power Crushes und Rage Drives, sowie eine gewaltige Anzahl an Anpassungsfunktionen mit einer unglaublichen Menge an Gegenständen. Des Weiteren ist TEKKEN zum aller ersten mal in PlayStation VR erhältlich.

Zudem verfügt der Titel über einen Mehrspielermodus. Wir können mit unseren Kumpels trainieren, gegen sie und jeden anderen Spieler auf der ganzen Welt antreten. Das Ziel? Die Nummer eins zu werden!

Launch-Trailer: