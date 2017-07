Techland startet eigene Verkaufsplattform „Gemly“

Techland hat die Inbetriebnahme ihrer eigenen Vertriebsplattform bekanntgegeben. Gemly richtet sich in erster Linie an die Community und wird zusätzliche, exklusive Inhalte für ihre Spiele [z.B. Dying Light] anbieten. Gemly bietet als digitale Verkaufsplattform nicht nur Spiele von Techland Publishing, sondern auch Titel von Drittanbietern und bald auch einen Community Hub für Fans der Spiele.

Spieler, die einen kostenlosen Account bei Gemly anlegen und Zugang zu einem personalisierten Newsletter wünschen, bekommen exklusive Angebote und Updates zur Entwicklung von Techlands Titeln – alles aus erster Hand. Die Plattform wird kontinuierlich erweitert und mit weiteren Funktionen ausgestattet, wie einer eigenen Support-Seite, dem Community Hub und einem ausführlichen Statistik-System für aktuelle sowie anstehende Titel von Techland.

„Mit Gemly haben wir uns den Wunsch erfüllt, unseren Fans näher zu sein und die gesamte Techland-Community an einem Ort zu vereinen. Gleichzeitig möchten wir die Spieler unterhalten und motivieren, mit uns in Kontakt zu treten.”, so Paweł Marchewka, CEO bei Techland.