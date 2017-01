Team Escape goes Resident Evil

Capcom, einer der weltweit führenden Entwickler und Publisher von Videospielen, und der deutsche Escape Room-Marktführer TeamEscape geben passend zur Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Gaming-Highlights RESIDENT EVIL 7 biohazard eine strategische Zusammenarbeit bekannt: Die Spannung und einmalige Atmosphäre des Videogames Resident Evil 7 wird 2017 als Live Escape Game in mehreren deutschen Städten ganz real erlebbar. Das Live Escape Game lässt seine Teilnehmer fordernde Rätsel ganz im Stil von Resident Evil lösen – und dabei mehr über die Geschichte der mysteriösen Baker-Familie aus Resident Evil 7 erfahren. Doch nicht nur Fans kommen so auf ihre Kosten – das immersive Horror-Erlebnis wird so auch für eine breite Masse erfahrbar. Den Anfang der Kooperation werden Anfang 2017 die Locations von TeamEscape in Hamburg und Köln machen, weitere Räume in Deutschland folgen. Die genauen Termine werden in den kommenden Wochen auf der offiziellen Website unter teamescape.com/residentevil enthüllt.

Resident Evil 7 biohazard erscheint am 24. Januar für PlayStation4, Xbox One und PC und ist bereits der siebte, langerwartete Ableger der Resident Evil-Reihe. Bereits 1996 erschien der erste Teil und markierte den Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute nicht endet. 2002 wurde der Survival-Horror auf die Leinwand übertragen und hier, mit Titelheldin Milla Jovovich in über fünf Filmen, zu einem absoluten Kassenschlager. Sowohl die Fortsetzung der Videospielreihe als auch der neue Film werden 2017 in die nächste Runde gehen. Mit TeamEscape und einem offiziellen Escape Room wird das Videospiel jetzt in die Realität transportiert und Resident Evil auf eine neue, intensive Art erlebbar.

„Die packende Handlung und typischen Rätsel von Resident Evil 7 biohazard eignen sich perfekt für ein intensives Escape Room-Erlebnis. Für die Umsetzung können wir uns dazu keinen besseren Partner als TeamEscape vorstellen.“, so Matthias Mirlach, Marketing Manager Central Europe bei Capcom. „Wir sind begeistert, dass Resident Evil- und Escape Room-Fans gleich an mehreren Standorten in Deutschland dieses Jahr die Möglichkeit bekommen, gruselige Schauplätze und Geschehnisse zu erkunden und noch mehr Geheimnisse rund um die Baker-Familie aufzudecken.“

TeamEscape entführt Tausende begeisterter Gäste mit seinen Escape Rooms seit 2013 in andere Welten. Als erster deutschlandweiter Anbieter von Live Escape Games, ist TeamEscape der Wegbereiter des Trends der Escape Rooms hier zu Lande. Die Idee dahinter ist es, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und dem Alltag zu entkommen. Das Konzept kam so gut an, dass TeamEscape 2014 erfolgreich als Franchise noch mehr Gäste erreichen konnte.

Mit der Zusammenarbeit mit Capcom beginnt für TeamEscape eine neue Ära im Markt der Escape Rooms. „Die Parallelen von Live Escape Games und Videospielen liegen auf der Hand: Menschen werden in andere Welten entführt, vergessen den Alltag für eine gewisse Zeit und erleben spannende Geschichten und Abenteuer. Daher bietet sich natürlich eine Zusammenarbeit mit Capcom mehr als an. Gerade Resident Evil 7 biohazard ist mit seinem besonderen Setting, seiner einzigartigen Atmosphäre und einer augesprägten Rätselaffinität perfekt geeignet für Escape Rooms. Wir freuen uns darauf, Resident Evil-Fans für unsere Live Escape Game-Erlebnisse begeistern zu dürfen und sind stolz, einen solchen Spieleklassiker im realen Leben umsetzen zu können“, so Fabian Hecht, einer der Geschäftsführer und Gründer von TeamEscape.

