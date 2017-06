Team 17 – Hier ist das Line-Up für die E3 2017

Team 17 kündigt seine Anwesenheit auf der E3 2017 vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles an. Der Entwickler und Publisher wird in der Concourse Halle #8700 zu finden sein. Das Line-Up enthält folgende Spiele:

Aven Colony

Aven Colony wurde von Mothership Entertainment (Austin, Texas) entwickelt. Die Geschichte des Spiels ist auf der außerirdischen Welt Aven Prime angesiedelt – ein Planet mit Wüsten, Tundras und Sumpfgebieten, der sich Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Aven Colony ist eine komplexe Simulation einer extraterrestrischen Kolonie. Spieler müssen eine Siedlung errichten, ausbauen und am Laufen halten. Dabei gilt es Ressourcen zu managen, außerirdische Lebensformen zu entdecken und auf die Bewohner aufzupassen, während man sich den Herausforderungen in einem komplett neuen Sonnensystem stellt. Werden die tapferen Siedler überleben und in dieser exotischen außerirdischen Welt aufblühen sowie deren zahlreiche Geheimnisse aufdecken?

The Escapists 2

The Escapists 2 ist der Nachfolger des preisgekrönten Sandbox-Gefängnisausbruchspiels, das sich millionenfach verkauft hat. The Escapists 2 wird erstmals einen Multiplayer-Modus bieten, sowie neue Fluchtvarianten, neue Gegenstände, ein komplett überarbeitetes Kampfsystem, neue Anpassungsoptionen und vieles mehr.

Genesis Alpha One

In einer nicht allzu fernen Zukunft, die von Kriegen verwüstet wurde, haben korrupte Regierungen und globaler Kapitalismus zu einer Überausbeutung der natürlichen Ressourcen geführt und durch Verschmutzung den Planeten zerstört. Als Captain des Raumschiffs Genesis begeben sich die Spieler in einer finalen Mission in unbekannte Territorien des Weltalls. Sie müssen ein Raumfahrzeug bauen und managen, Ressourcen verwalten, sich furchteinflößenden Alien-Plagen stellen, Kreaturen klonen und ein weites, zufällig generiertes Weltall erforschen. Das Ziel: Einen neuen Planeten für den Erhalt der menschlichen DNA finden und die Spezies vor der Ausrottung bewahren.

Yoku’s Island Express

Yoku’s Island Express ist ein skurriles und einzigartiges Pinball-Plattform-Abenteuer mit handgefertigter Grafik. Spieler flippern den winzigen Protagonisten über eine faszinierende handgemalte Insel. Dabei gilt es das lokale Postamt wieder aufzubauen, die Geheimnisse des Früchtealtars zu entschlüsseln und eine alte Gottheit aus ihrem tiefen Schlaf zu erwecken.