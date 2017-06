Tapper – Neuer Controller zusätzlich zu Maus und Tastatur

Das deutsche Start-up Superwear (www.superwear.games) verändert mit einer neuartigen Peripherie die Steuerung von digitalen Spielen. Mit dem sogenannten Tapper präsentiert das Technologie-Start-Up eine Lösung zur Bewegungssteuerung von Computern parallel zu Maus und Tastatur. Am Körper des Spielers/Benutzers wird der Tapper (To Advance Player PERformance) so zum zusätzlichen Eingabegerät für Spiele aller gängigen Platformen. Das ca. 40 Gramm leichte Gerät verbindet sich dabei kabellos und übersetzt mühelose Bewegungen in präzise Eingaben.

Wie das genau funktioniert, zeigt das Video: