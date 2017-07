Tales of the Rays – RPG-Serie wird für mobile Geräte erscheinen

Bandai Namco wird noch diesen Sommer die Tales of-RPG-Serie auf mobilen Geräten veröffentlichen. Tales of the Rays selbst wird Free2Play sein und für Android sowie iOS erscheinen.

In Tales of the Rays reisen wir mit den Helden Ix und Mileena durch verschiedene Landschaften. Dabei erforschen wir Dungeons voller Schätze und bekämpfen monströse Feinde, um in einem epischen Abenteuer ihre Welt wieder zu beleben. Auch Tales-Helden aus der Vergangenheit werden im Spiel auftauchen, inklusive ihrer Erinnerungen aus ursprünglichen Welten. Als erfahrene Abenteurer werden sie Ix und Mileena von Beginn ihrer Reise an zur

Seite stehen. Tales of the Rays bietet eine schöne Grafik, sowie das neue Linear-Motion-Battle-System, mit der für mobile Geräte optimierten Steuerung. Fans können sich auf Geschichten mit animierten Zwischensequenzen, klassischem Soundtrack und Musik, sowie Sonderereignissen mit speziellen Boni freuen.

Das sagt der Entwickler: