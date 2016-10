Tales of Berseria – Das steckt in der Collectors Edition

Bandai Namco hat auf der New York Comic Con Details zur Collectors Edition und dem Preorder-Bonus für Tales of Berseria bekannt gegeben. Ab dem 27. Januar 2017 ist das Spiel für PS4 und für PC via Steam erhältlich und zudem in einer exklusiven, auf 9.000 Stück in Europa limitierten Collector’s Edition zu haben. Die Collector’s Edition wird für voraussichtlich 99,99€ bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein.

Die Collector’s Edition von Tales of Berseria wartet mit folgenden Inhalten auf:

Das Spiel selbst

Tales of Berseria Collector’s Edition-Box

2 Chibi Kyun-Charakterfiguren

3 Metallmünzen

Exklusives Metal Case

Tales of Berseria Collector’s Edition-Soundtrack

Artbook

Strategy Guide für Anfänger

Exklusiv bei GameStop erhalten Vorbesteller, abhängig von der Verfügbarkeit einen Schlüsselanhänger aus Metall (Durchmesser 40 mm):