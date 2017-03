Talent Not Included erscheint am 05. April auf XBox One

Frima, der kanadische Indie-Spieleentwickler, hat bekannt gegeben, dass Talent Not Included, ihr Action/Kampf-Plattformer voller Theater-Drama, am 05. April auf XBox One veröffentlich wird. Nach dem von Kritikern gefeierten PC-Start auf Steam im letzten August, freut sich das Team von Frima jetzt, Fans der XBox One auf die Bühne von Talent Not Included einzuladen, damit sie im April die Vorstellung ihres Lebens abliefern können.

Darum geht es:

Talent Not Included ist ein Action/Kampf-Plattformer, in dem mechanische Soldaten, Tiere, halsstarrige Monster und rotierende Zylinder den Spieler dazu bringen, auf der Bühne alles zu geben. Talent Not Included spielt in der Fantasy-Welt von Notthatmuchfurther und erzählt die Geschichte der drei Monster Zordok, Derp und Kevin, die alle drei große Fans von Gewalt, Blutbädern und Shakespeare sind.

Eines Tages, als ihnen richtig langweilig ist, beschließen sie, ihr eigenes Stück auf die Bühne zu bringen. Leider geht dabei nichts nach Plan … hauptsächlich auch deswegen, weil der dämonische Kritiker Zot, der für diese Gelegenheit angeheuert wurde, drei mittelmäßige Schauspieler mit starken Persönlichkeiten ausgewählt hat, weil er hofft, dass das Chaos auf der Bühne ihm und dem Publikum einen Höllenspaß bescheren wird.

Launch-Trailer:

Features:

Zylinderbasierte Plattform-Action

Jede Menge Kämpfe

Absurder Humor

Lokaler Co-Op-Modus

Talent Not Included bietet mit seiner Zylinder-basierten Action-Mechanik ein neues Plattformer-Gameplay. Das innovative Konzept spricht Einsteiger und Hardcore-Gamer gleichermaßen an.

Und wenn man gerne im Koop spielt, dann hat das Spiel auch alles, was das Herz begehrt. Tritt gegen deinen Freund, deine Freundin oder deine bessere Hälfte an und zeige ihnen einen von Papier inspirierten Grafikstil, von dem jeder schwärmen wird.