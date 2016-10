Syndrome – Infos und Launch-Trailer zum Release

Syndrome erscheint heute auf Steam für PC, Windows und Mac (die Linux-Version erscheint zeitnah) zu einem Preis von 22,99€ und kombiniert all das, was klassischer Survival-Horror benötigt, um ein Spiel großartig zu machen: dunkle Korridore an Bord eines Raumschiffs, extrem limitierte Waffen und den Eindruck, dass alles, was sich bewegt, den Spieler töten will. Die einzige Hoffnung ist, das stille und im Weltraum treibende Schiff nach Hinweisen zu durchsuchen und herauszufinden, was sich ereignet hat, während der Spieler im Cryo-Schlaf war. Aber mit all den entstellten und blutdurstigen früheren Freunden und Kollegen an Bord ist das keine leichte Aufgabe.

Launch-Trailer:

Das sagt der Entwickler:

„Das Genre des Survival-“, so Ricardo Cesteiro, mitbegründer von Camel 101. „Wir haben die Spannung dieser Balance weiter erhöht, indem wir den Monstern extrem gutes Gehör gegeben haben. Das bedeutet, dass die Spieler wirklich aufpassen müssen, wie sie sich bewegen. Nicht nur der Sichtbereich der Monster ist gefährlich, auch falsche Bewegungen führen zu Konfrontationen.“

In Syndrome wachen die Spieler aus einem tiefen Schlaf auf und finden sich in einer grausamen Szenerie wieder: der größte Teil der Mannschaft ist tot, aber nicht vollständig. Um die Gefahr und den Horror zu überleben, den der Rest der Mannschaft für die Spieler darstellt, müssen sie zunächst die wenigen Waffen finden, die über das Raumschiff verstreut sind. All das nur, um bald herauszufinden, dass es nicht annähernd genügend Munition gibt, um all die Monstrositäten zu bekämpfen, die in den Schatten lauern. Stattdessen finden die Spieler bald heraus, dass kluges Verstecken und lautlose Bewegungen die besten Möglichkeiten sind, um der Gefahr durch Entdeckung zu entgehen. Sie müssen Ressourcen finden und möglichst viel über die feindseligen Kreaturen lernen, um der Gefahr auszuweichen und Konfrontationen erfolgreich zu bestehen.

Die Spieler werden sich unzähligen physischen und psychischen Gefahren entgegenstellen müssen und sich dabei eher auf die eigene Erfindungsgabe verlassen, als auf die spärlich vorhandenen Waffen und Munition. Jeder Zoll des Schiffes muss erkundet werden, um die Geheimnisse aufzudecken und – was noch wichtiger ist – das Geheimnis zum Überleben und Verlassen des Schiffs zu finden.

Wir zocken Syndrome bereits und ihr könnt in den nächsten Tagen einen Test von uns dazu erwarten.