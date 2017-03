Syberia 3 – Neuer Trailer gewährt uns Einblicke in das neue Abenteuer

Ab dem 20. April können Spieler in die Rolle von Kate Walker schlüpfen. Dann erscheint nämlich der dritte Teil der Syberia Reihe für PS4, Xbox One und PC. In Teil 3 müssen wir wieder wunderbare Landschaften frei erkunden um Rätsel und Geheimnisse zu lüften, die uns in der Geschichte immer weiter voranbringen. Der Story-Trailer weckt auf jeden Fall unser Interesse.

Begebt euch mit Syberia 3 wieder auf ein Abenteuer

Stéphane Marty, der CEO von Koalabs Studios äußerte sich sehr begeistert über das Spiel. „In den letzten drei Jahren seit den ersten gemeinsamen Überlegungen zur Geschichte, den Charakteren, der Handlung und den Rätseln von Syberia 3 hat sich eine ganze Menge getan! Wir hoffen, dass unsere Arbeit auch die Fans der Serie begeistern wird und sie sich ebenfalls darauf freuen, das zauberhafte Universum dieser mythischen Saga zu entdecken“.

So, genug geredet, hier ist der neuer Story-Trailer für euch. Viel Spaß! Schreibt gerne auch eure Meinung zum Trailer in die Kommentare.