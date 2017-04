Syberia 3-Launch-Trailer – Die Große Wanderung beginnt!

Endlich ist es soweit: Ab morgen dürfen Adventure-Freunde in Kate Walkers neuestes Abenteuer starten! Benoit Sokals jüngstes Meisterwerk Syberia 3 wird Fans rund um den Globus mit seiner mitreißenden Story, wunderschönen Grafik sowie dem orchestralen Soundtrack von Inon Zur auf den Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One zu begeistern wissen. Microids und astragon Sales & Services freuen sich daher sehr, allen, die bereits ungeduldig in den Startlöchern stehen, heute den Launch-Trailer des lang erwarteten Adventures präsentieren zu dürfen.

Der Trailer nimmt den Spieler mit auf Entdeckungsreise in das jüngste Kapitel der erfolgreichen Syberia-Saga und macht Appetit auf die vielen Herausforderungen, denen sich Protagonistin Kate Walker in ihrem neuesten Abenteuer wird stellen müssen. Zusammen mit dem Stamm der nomadischen Youkol begleitet sie die „Große Wanderung“ der gigantischen Schneestrauße ins Herz der sibirischen Tundra. Diese Reise in das Heilige Land der Youkol, das den riesigen Vögeln als Brutplatz dient, wird sich als spannende Expedition herausstellen, die Kate immer wieder mit unerwarteten Situationen und außergewöhnlichen Personen konfrontieren wird. Die vor ihr liegenden Prüfungen werden all ihre geistigen Fähigkeiten fordern und das Potenzial haben, Kates Leben für immer zu verändern. „Kate Walker fühlt sich während der Fortsetzung ihrer fantastischen Reise wie ein Stern, der der Anziehungskraft seiner Sonne entkommen ist. So erlebt sie völlig frei die beeindruckenden, von Kriegen und Utopien gezeichneten Landschaften Osteuropas,“ zeigt sich Benoit Sokal, Autor und Art Director der Syberia-Saga begeistert. Untermalt wird das fantastische Universum aus der Feder des Comic-Zeichners vom zauberhaften Soundtrack des Komponisten Inon Zur, der auch dem heutigen Trailer eine mysteriöse Atmosphäre verleiht. Über Syberia 3: In der Rolle von Kate Walker begeben sich Spieler in Syberia 3 auf völlig freie Entdeckungsreisen durch atemberaubende Landschaften voller Geheimnisse und Rätsel, die es auf völlig neue Art und Weise zu entschlüsseln gilt. Zu Beginn der Geschichte trifft Kate erneut auf den Stamm der Youkol, ein nomadisch lebendes Volk, das sich mit seinen Schneestraußen auf Wanderschaft befindet und die schwer verletzte junge Frau am eisigen Ufer eines Sees aufliest. Als Gefangene der Stadt Valsembor müssen Kate und die Youkol gemeinsam einen Weg finden, wie sie ihre Reise fortsetzen können – immer wieder konfrontiert mit den ihnen nachsetzenden Feinden und unerwarteten Herausforderungen. Gleichzeitig droht Kates Vergangenheit die mutige Anwältin schneller einzuholen, als ihr lieb ist… Syberia 3 wird von den Koalabs Studios entwickelt und ab 20. April 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC/Mac erhältlich sein. Das packende Adventure erscheint vollständig synchronisiert in den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch und Deutsch mit Untertiteln für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Koreanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Der Original-Soundtrack stammt von Inon Zur (Fallout 4, Dragon Age, Prince of Persia), der bereits für die Musik von Syberia 2 verantwortlich zeichnete. Syberia 3 hat eine Alterseinstufung von PEGI 12 und USK 12 erhalten. Weitere Informationen zu einer Umsetzung von Syberia 3 auf Nintendo Switch folgen in Kürze.