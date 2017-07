Sword Legacy: Omen – Team17 steigt als Publisher ein

Team17 hat bekanntgegeben, dass es seine erste Partnerschaft mit zwei in Südamerika ansässigen Indieentwicklern eingegangen ist. Die beiden Studios Fableware Narrative Design und Firecast Studio arbeiten derzeit an Sword Legacy: Omen, einem herausfordernden, rundenbasierten Taktik-RPG mit einer düsteren Cartoon-Ästhetik.

Sword Legacy: Omen ist im Candlepunk-Reich von Broken Britannia angesiedelt, einem einst florierendem Königreich voller Alchemie und technischem Fortschritt, das nun aufgrund von Intrigen und Verrat nur noch ein Bruchstück seiner selbst ist. In der Rolle des rachsüchtigen Ritters Uther mitsamt seiner Bande an Gefährten müssen sich Spieler auf die Suche nach dem sagenumwobenen Schwert Excalibur begeben. In dieser äußert blutigen Version der berühmten Arthus-Legende, erforschen wir detailreiche Umgebungen, erleben eine fesselnde Geschichte und entscheiden in rundenbasierten, taktischen Gefechten über das Schicksal Britanniens.

Trailer:

Das sagen die Beteiligten: